O governo federal destinou crédito extraordinário no valor de R$ 300 milhões em favor do Ministério da Defesa, para ações de enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do novo coronavírus. A liberação consta da Medida Provisória 985, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 26.