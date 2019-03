Governo conclui nomeação da diretoria da Agência Espacial Brasileira

O governo de Jair Bolsonaro nomeou três novos diretores da Agência Espacial Brasileira (AEB): Paulo Roberto Braga Barros (Satélites, Aplicações e Desenvolvimento), Alberto José Navarro Pascoal (Planejamento, Orçamento e Administração) e Paulo Eduardo Vasconcellos (Transporte Espacial e Licenciamento). A AEB tem quatro diretores. O titular de Política Espacial e Investimentos, Cristiano Augusto Trein, já havia sido nomeado na quinta-feira, dia 7.

A agência é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e está sob a presidência do tenente-coronel Carlos Augusto Teixeira de Moura desde meados de janeiro, quando o ministro Marcos Pontes assumiu o comando da pasta. As novas nomeações estão formalizadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. 8.