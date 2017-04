Governo Cabral roubou em todas as áreas, diz procurador da Lava Jato

O procurador da República Eduardo El Hage, da força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio, afirmou nesta terça-feira, 11, que a gestão do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) "roubou dos cofres públicos em todas as áreas". Desde a deflagração da fase ostensiva da Lava Jato no Rio já foram investigadas as secretarias de Obras e de Transportes. Agora é a vez da Saúde - nesta terça, a Polícia Federal prendeu o ex-secretário da Pasta Sérgio Côrtez, antigo aliado de Cabral, por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

"Não é algo setorizado aqui no Rio, o governo Cabral roubou dos cofres públicos em todas as áreas e até o final do ano a gente vai mostrar isso. Essa é mais uma perna do esquema criminoso que se instalou aqui e subjugou instituições no Estado do Rio de Janeiro", declarou.

A Operação Fatura Exposta, deflagrada nesta terça-feira, expediu três mandados de prisão preventiva, três de condução coercitiva, além de 41 mandados de busca e apreensão, que estavam sendo cumpridos pela manhã pela Polícia Federal, com o acompanhamento de procuradores da República.

Esta fase é mais um desdobramento das Operações Calicute e Eficiência, que vem desbaratando a organização criminosa supostamente liderada pelo ex-governador. Ele é acusado de instituir o porcentual de propina de 5% de todos os contratos celebrados com o Estado que governou. Cabral é suspeito de ter desviado mais de US$ 100 milhões dos cofres públicos "mediante engenhoso de envio de recursos oriundos de propina para o exterior".

