Governo anuncia novas regras para a Lei Rouanet

VARIEDADES Nova Lei Rouanet terá teto de R$ 1 milhão com exceções, confirma ministro

ECONOMIA Após quase 4 horas de reunião com ministro, caminhoneiros descartam greve

POLÍTICA Após reunião com governo, caminhoneiros descartam paralisação

ECONOMIA Relator da reforma da Previdência espera aprovação do texto nesta terça

ESPORTE Com Jean Mota eleito craque, Corinthians e Santos dominam a seleção do Paulistão

ECONOMIA "Vamos votar parecer da reforma amanhã", diz líder do governo

Enquete

Com a vitória do Águia Negra no Campenato Estadual 2019, o clube já acumula três títulos estaduais. Você acompanha o futebol sul-mato-grossense?

Sim Não Votar Resultados