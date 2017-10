Governistas vão trabalhar por vitória mais expressiva no plenário, diz Mansur

Aliado do presidente Michel Temer, o deputado Beto Mansur (PRB-SP) admitiu que o resultado da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer reflete como está a base aliada. Ele disse que os governistas vão passar os próximos dias trabalhando para conquistar um resultado mais expressivo na votação do plenário.

Mansur admitiu que a vitória de hoje na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), por 39 votos a 26, foi abaixo do esperado - no início da manhã, ele acreditava que Temer conseguiria 42 votos favoráveis no colegiado. "Mas o importante é dizer que nós vencemos, vamos para o plenário e vamos trabalhar para ter uma votação expressiva no plenário. Temos que tirar isso da frente, pois temos que votar temas de interesse da sociedade brasileira", declarou Mansur.

O deputado também disse que, após a votação, caso Temer saia vitorioso, o governo deve voltar a discutir as reformas previdenciária e tributária a partir da próxima quarta-feira, 25.

Oposição

Já os oposicionistas comemoraram o resultado. O líder da Rede, Alexandro Molon (RJ), avalia que no plenário será possível reverter outros votos. "Mesmo na CCJ, onde o governo substitui membros para manipular o resultado, a votação final foi pior do que eles esperavam. No plenário, a votação contra Temer vai aumentar muito, lá não há como trocar membros."