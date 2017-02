Dois governadores estão presentes no velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Fernando Pimentel (PT), de Minas Gerais, e Luiz Fernando Pezão (PMDB), do Rio, chegaram há pouco no local, sem falar com a imprensa.

Veja Também

Comentários