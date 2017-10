Governadores convidam Temer para discutir segurança pública nas fronteiras

Com o objetivo de conter o tráfico de drogas, armas e a violência na região de fronteiras, governadores vão se reunir em um encontro emergencial sobre segurança pública ainda no mês de outubro. Hoje (10), os governadores do Acre, Tião Viana, e de Rondônia, Confúcio Moura, estiveram com o presidente Michel Temer para convidá-lo a participar da reunião emergencial.

Tião Viana disse que Temer aceitou o convite, assim como os chefes dos demais poderes. O Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança Pública e Controle das Fronteiras está marcado para o dia 27 de outubro, em Rio Branco, e vai contar com a participação de governadores da Colômbia, do Peru, da Bolívia e do Equador. Na pauta de discussão estarão questões como o tráfico ilegal de drogas, armas, e munições pelas fronteiras.

“A expressão disso tudo é a crise da violência nos Estados, a crise do sistema prisional brasileiro. Para nós, o problema mais grave do país é este e estamos pedindo uma reunião de emergência para criar uma agenda”, disse Tião Viana.

O governador do Acre disse que as fronteiras da Amazônia estão “completamente abertas” e as armas e drogas entram por estados como Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.

“Como o Brasil conseguiu um sistema nacional de educação, de saúde, carecemos de um sistema nacional de segurança pública. Não temos um plano único de segurança pública, não temos uma linguagem única das polícias e temos as fronteiras abertas. Tenho dito que somos já piores que a Colômbia nos anos 80”, disse Viana.

Ele disse que entre as propostas a serem apresentadas estão a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública e um Conselho Nacional de Segurança Pública que envolva os estados.

