Governadora de Roraima pede a Temer atuação do Exército contra o crime

A governadora de Roraima, Suely Campos discursou nesta segunda-feira, 12, pedindo que o governo federal tome várias medidas a favor do Estado e denunciando que o crime organizado está se aproveitando da vulnerabilidade dos venezuelanos para trazer drogas e armas. "Existe a conexão com o crime organizado comandado por venezuelanos, entrando na esfera da segurança nacional", disse após se reunir com o presidente Michel Temer.

Suely entregou um documento com 11 medidas que pretendem minimizar o impacto causado pelo alto número de imigrantes venezuelanos que chegaram a Roraima nos últimos meses.

Entre as propostas está o aumento de efetivo da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da atuação do Exército brasileiro no policiamento ostensivo em Pacaraima, cidade que faz fronteira com a Venezuela.

Além disso, foram pedidas ações mais rigorosas de controle de entrada de pessoas pela fronteira e a doação de veículos e equipamentos para aprimorar o trabalho das forças de segurança de Roraima.

Mais cedo Temer chegou à base aérea e seguiu com a comitiva direto para o Palácio Senador Hélio Campos, onde se reuniu com a governadora e autoridades do Estado. No caminho, não passou pelas ruas e praças de Boa Vista, onde vivem cerca de 40 mil venezuelanos em extrema pobreza.

A crise migratória foi um dos principais assuntos da reunião, que aconteceu cinco dias após a visita dos ministros da Justiça, Torquato Jardim, da Defesa, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Westphalen.

Esta é a terceira vez que um presidente é recebido pela governadora Suely Campos. As duas primeiras vezes, Suely recebeu a então presidente Dilma Rousseff para a entrega de casas do Programa Minha Casa Minha Vida.