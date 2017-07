Governador será condecorado com Comenda Ordem do Mérito Anhanguera

O governador Reinaldo Azambuja recebe nesta terça-feira (25), em Cidade de Goiás (GO), a Comenda Ordem do Mérito Anhanguera. A cerimônia será realizada às 10h na Praça do Coreto.

Considerada a mais alta honraria, a Comenda Estadual Ordem do Mérito Anhanguera é concedida a personalidades de diversas áreas da sociedade por ações, méritos excepcionais e relevantes serviços prestados ao estado de Goiás.

“Em nome dos sul-mato-grossenses, agradeço ao povo amigo de Goiás por esse reconhecimento que reforça nossos laços e o compromisso com os interesses da população dos dois estados”, reforçou Reinaldo Azambuja.

Ordem do Mérito Anhanguera

Criada para homenagear pessoas e instituições, a Ordem do Mérito faz parte da solenidade de transferência simbólica da Capital de Goiás, Goiânia, para a Cidade de Goiás, em homenagem ao aniversário do município, que este ano completa 290 anos de criação. Durante os dias 24 e 25 de julho, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Goiás se instalarão no município do interior. A Cidade de Goiás (também conhecida como Goiás Velho) fica a aproximadamente 140 km da Capital goiana.

