Governador sanciona lei que dá reajustes para Defensoria e TCE

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou lei para reajuste de 2,76% e 3,04% para servidores do MPMS (Ministério Público de MS), Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas.

Os servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que receberam 3,04% de reajuste, terão aumento salarial de acordo com cada cargo.

Conforme o Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (dia 13), os efeitos financeiros são retroativos a 1º de maio de 2018, data base das categorias.

O índice de 2,76% se refere aos servidores inativos e pensionistas do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Defensoria. Dessa forma, Analistas que recebem atualmente R$ 11.611,81 deverão receber a partir do mês que vem, R$ 11.932,29.

Os 3,04% dos funcionários públicos do TCE terão aumento salarial que o resultado diferencia de acordo com cada cargo. Auditores Estaduais de controle externo por exemplo que recebem R$23.707,10, receberão R$ 24.427,79 além do retroativo do mês de maio, mês em que a lei entrou em vigência.

Para funcionários do Ministério Público de Contas, cargo de Secretário Geral que hoje recebe R$ 17.509,67 o valor foi ajustado para R$ 18.041,96.