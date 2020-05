Governador Reinaldo Azambuja nomeia secretária de Administração e Desburocratização

Ana Carolina Araújo Nardes é a nova secretária de Administração e Desburocratização do governo de MS. - (Foto: Arquivo)

Ana Carolina Araújo Nardes é a nova secretária de Administração e Desburocratização do governo estadual. Ela já era superintendente de Gestão de Compras e Materiais da pasta. A nomeação vai ser publicada nesta segunda-feira (1º) no Diário Oficial.

Ana Carolina Nardes assume a vaga deixada por Roberto Hashioka, que sai para disputar a prefeitura de Nova Andradina. “Sinto-me muito honrada com o convite do governador e farei jus à confiança em mim depositada com muito empenho e dedicação. Como superintendente, pude aprimorar minha visão técnica e conhecer melhor o funcionamento da secretaria. Meu objetivo é dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelos secretários anteriores, com foco na modernização, celeridade e eficiência dos processos, além do diálogo permanente com os servidores”, enfatizou.

Inicialmente escolhido para o cargo, o secretário-adjunto Edio Viegas declinou do convite para poder se dedicar a projetos de cunho pessoal. Ele agradeceu ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e permanecerá como adjunto, posto que assumiu em 2015, no início do primeiro mandato.