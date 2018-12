Governador Reinaldo Azambuja e secretários serão empossados na terça-feira

Após ser empossado, ele passa a tropa da Polícia Militar em revista e segue para o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo - Foto: Chico Ribeiro

A posse do governador reeleito Reinaldo Azambuja e do vice, Murilo Zauith, está prevista para ter início às 15h desta terça-feira (1º.01.), no Palácio Guaicurus, sede do Legislativo Estadual, em cerimônia comandada pelo presidente da Casa, deputado Junior Mochi.

Reinaldo Azambuja concede entrevista à imprensa antes da cerimônia de posse. Após ser empossado, ele passa a tropa da Polícia Militar em revista e segue para o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, onde dará posse aos secretários que, junto com ele, iniciarão o novo mandato de quatro anos. A solenidade está marcada para começar às 17h.

Como nos feriados e finais de semana uma das pistas do Parque dos Poderes fica interditado para que a população possa fazer as caminhadas e andar de bicicleta, policiais de trânsito estarão orientando os condutores na entrada do Parque dos Poderes, para evitar congestionamento.

Confira a lista dos secretários que serão empossados: