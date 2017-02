Governador prestigia solenidade da troca de comando da Polícia Militar nesta quinta-feira

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) conta com novo comandante-geral a partir desta quinta-feira (16) / Divulgação/Assessoria

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) conta com novo comandante-geral a partir desta quinta-feira (16). O Governador Reinaldo Azambuja e o Secretário de Segurança Pública, José Carlos Barbosa, participam da solenidade da troca de comando, na qual o Coronel Jorge Edgar Júdice Teixeira transmite o cargo para o Coronel Waldir Ribeiro Acosta.

Prioridade para atual gestão, a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul trabalha para ser uma das mais bem estruturadas do País. Além de cobrar mais comprometimento da União no combate aos crimes fronteiriços, o governador lançou em 2016 o programa “MS Mais Seguro”, onde o Estado investe R$ 110 milhões na reestruturação das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Coordenadoria Geral de Perícias e superintendências de Assistência Social.

A troca de comando está marcada para as 8h30 e será realizada no Comando Geral da PMMS, que fica avenida desembargador Leão Neto do Carmo, bairro Jardim Veraneio, Campo Grande, Parque dos Poderes.

