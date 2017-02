Governador prestigia posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso

O governador Reinaldo Azambuja prestigia na terça-feira (14) a solenidade de posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Congresso Nacional. O evento será realizado em Brasília (DF).

Deputada federal por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina assumirá vaga na diretoria como vice-presidente. A nova gestão será presidida pelo deputado federal Nilson Leitão, eleito por Mato Grosso.

Atualmente, a FPA conta com 220 parlamentares, entre deputados e senadores, e atua no Congresso na defesa dos interesses da produção agrícola e pecuária do Brasil, especialmente no que se refere ao relacionamento com os poderes Executivo e Judiciário.

A solenidade de posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária será feita às 20h na Dúnia City Hall, Setor de Habitações Individuais Sul, QI 15, Área Especial, Lotes J/K, Lago Sul, em Brasília (DF).

