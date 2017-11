Governador nomeia aprovados para Procurador do Estado de MS

Conforme o texto, os aprovados passam a exercer, em caráter efetivo, o cargo de Procurador do Estado - Fotos: Edemir Rodrigues

Cinco candidatos aprovados no XIII Concurso Público de Provas e Títulos para a carreira de Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul foram nomeados para os cargos pelo governador Reinaldo Azambuja. A publicação com os nomes pode ser conferida no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta sexta-feira (10).

Conforme o texto, os aprovados passam a exercer, em caráter efetivo, o cargo de Procurador do Estado, que integra o Quadro Permanente de Pessoal da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS). Os detalhes estão na página 33 do DOE-MS. Clique aqui para conferir.