Governador entrega R$ 12,6 mi em obras no aniversário da cidade

No 79º aniversário de emancipação política de Guia Lopes da Laguna, comemorado neste domingo, o governador Reinaldo Azambuja autorizou o início de obras e entregou importantes benfeitorias executadas pelo Estado no município, totalizando investimentos de R$ 12,6 milhões. Em ato realizado na Vila Planalto, em frente a prefeitura local, a principal ação foi a assinatura da ordem de serviço para construção da ponte sobre o Rio Santo Antônio em substituição à estrutura que desabou em janeiro de 2016.

O governador entregou patrulha mecanizada para a prefeitura, no valor de R$ 161 mil – referentes a emendas parlamentares de 2010, quando Reinaldo Azambuja ainda era deputado federal, juntamente com o ex-senador Ruben Figueiró – e anunciou que o Governo do Estado estará repassando aos municípios, durante o ano, um total de 2.191 equipamentos e implementos agrícolas para atender a agricultura familiar, com o apoio da bancada federal. “O pequeno produtor também é nossa prioridade”, disse.

Ao lado do prefeito da cidade, Jair Scapini, Reinaldo Azambuja visitou Guia Lopes da Laguna acompanhado da primeira dama, Fátima Azambuja, da vice-governadora Rose Modesto e dos secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e Márcio Monteiro (Fazenda). Prestigiaram ainda o ato, realizado em frente ai prédio da prefeitura, os deputados estaduais Beto Pereira, Felipe Orro e Renato Câmara, além de prefeitos e vereadores dos municípios que integram a região.

“Estamos fazendo entregas que foram assumidas com as lideranças políticas e com a população de Guia Lopes”, afirmou o governador, ressaltando que o governo está investindo em plena crise porque cortou gastos e tem respeitado a aplicabilidade do dinheiro público, ao contrário de outras administrações que o antecederam. Reinaldo encerrou sua visita ao município participando de um almoço realizado pela Paróquia de São José, onde, durante leilão, arrebatou um carneiro por R$ 1.150.

Além das duas pontes de concreto sobre o Rio Santo Antônio e Córrego Desbarrancado, o governador inaugurou, por meio do programa de obras inacabadas, a pavimentação asfáltica das ruas Adalberto Mendes, Tiradentes, 15 de Novembro, Ricardo Barbosa e Ranolfo Pereira. Também descerrou a placa da obra de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto, orçada em R$ 1,7 milhão. Guia Lopes da Laguna, que não tinha rede de esgotamento, passa a contar com 20% de cobertura – 1.397 moradores de um total de 10 mil domicílios.

Escola

Reinaldo também autorizou a reforma da Escola Estadual Salomé de Melo Rocha, interditada pela secretaria estadual de Educação desde o ano passado por apresentar sérios problemas estruturais, como o teto, que ameaça desabar. Os mais de 500 alunos estão tendo aulas na Escola Municipal Agrícola, cedida pela prefeitura. A reforma foi orçada em R$ 1,5 milhão. A diretora da escola, Telma Cunha, informou que a escola não recebia investimentos desde 2009, quando recebeu nova pintura.

