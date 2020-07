Governador do Sergipe é diagnosticado com coronavírus

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD) - (Foto: Mario Sousa/divulgação Governo Sergipe)

O governador de Sergipe Belivaldo Chagas (PSD) recebeu diagnóstico para a covid-19 nesta quarta-feira, 15. A informação foi confirmada pela Superintendência de Comunicação Social do Governo do Estado. De acordo com a superintendência, o chefe do Executivo de Sergipe está assintomático e permanece em isolamento em seu apartamento, no bairro Jardins.

Belivaldo não sabe informar como foi contaminado pelo novo coronavírus, mas acredita que isso pode ter ocorrido nos contatos que teve com diversas pessoas durante agenda no interior do Estado. A quarentena, segundo o governo estadual, não vai impedir que o governador continue trabalhando, já que poderá fazer videoconferência com os secretários, caso seja necessário.

O Boletim Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta quarta, mostra que Sergipe registrou mais 937 casos da doença e uma morte. Com isso, são 40.139 diagnósticos e 1.054 óbitos pela doença em Sergipe.

Além de Chagas, diversas outras autoridades públicas já foram contaminadas pela doença, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Na lista de governadores que já contraíram a doença estão Carlos Moisés (PSL), de Santa Catarina, Mauro Mendes (DEM), de Mato Grosso, Helder Barbalho (MDB), do Pará, Renan Filho (MDB), de Alagoas, Paulo Câmara (PSB), de Pernambuco, Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, e Antonio Denarium (PSL), de Roraima.