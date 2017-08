Governador do AM deve ser conhecido por volta de 20h

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) estima que por volta das 20 horas local (21 horas no horário de Brasília) já será conhecido o governador eleito do Estado. No horário previsto, o desembargador e presidente do TRE-AM, Yedo Simões, fará um balanço das eleições no Estado.

O desembargador informou há pouco, durante entrevista coletiva, que os locais de votação serão fechados às 17 horas, com exceção de 7 municípios onde, por causa do fuso horário, as urnas serão fechadas às 18 horas. De acordo com as autoridades eleitorais e de segurança do Amazonas, até o momento as eleições transcorrem dentro de um clima de bastante ordem e tranquilidade.

O Superintendente em exercício da Polícia Federal (PF) no Amazonas, Richard Murad, destacou durante a coletiva de imprensa a integração entre as Forças Armadas e as polícias Federal, Civil, Militar e Judiciária Eleitoral como elemento crucial para o sucesso das eleições até agora. A expectativa do TRE-AM é a de que a maior movimentação de eleitores rumo aos locais de votação se dará no período da tarde.

Yedo Simões atualizou os custos para a eleição suplementar no Amazonas. De acordo com ele, para o primeiro turno foram gastos R$ 23,5 milhões, valor que inclui deslocamentos das tropas das Forças Armadas para o Estado, deslocamentos e diárias de policiais militares e civis para interior do Estado.

"Estamos em todos os municípios, reforçando com equipes da Polícia Judiciária Eleitoral onde a PF não está presente. Todos os municípios foram reforçados com apoio da Polícia Militar. Tudo que fizemos é para obter controle de todo o interior do Amazonas", explicou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes.

