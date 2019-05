Governador atende pedido do Prefeito de Nioaque e Agesul vai recuperar estrada da Caroba

m paralelo ao trabalho da Agesul na estrada da Caroba, as equipes da Prefeitura municipal seguem com a recuperação conforme cronograma, onde na última semana atendeu a colônia Padroeira do Brasil - Foto: Divulgação

O Prefeito Valdir Júnior pediu ajuda ao governador Reinaldo Azambuja para recuperar a estrada vicinal da Caroba na zona rural de Nioaque, que foram destruídas pelas chuvas e a falta de manutenção dos últimos 10 anos. A preocupação maior do prefeito é com as linhas de ônibus por onde são transportados os alunos da rede municipal, e com o escoamento da produção agropecuária, sendo uma das regiões de maior concentração de bovinos do município. “A área rural do nosso município é extensa, sem parcerias não é possível recuperar, a falta de recursos e pouco maquinário, impede a prefeitura de trabalhar em regiões distintas mesmo tempo. Temos umas das maiores malhas viárias do estado. Felizmente, desde o início da gestão já realizamos inúmeras recuperações das malhas rurais, apesar disso, as estradas rurais são locais que necessitam sempre de melhorias, não só pelas fortes chuvas, mas também pelo abandono decorrente dos últimos anos. A estrada da Caroba é um exemplo, há mais de 10 anos não teve recuperação nem por parte da prefeitura e nem do governo estadual. Para esse ano, já estamos deixando muitas das estradas restauradas em pontos críticos, e tão logo iremos concluir por inteiras outras estradas, principalmente dos nossos assentamentos, esse será o foco desta gestão, e já estamos mudando essa realidade, com a compra de novos maquinários, uma pá carregadeira no ano passado, e este ano, já em fase de licitação, onde devemos comprar patrolas e equipamentos, dando assim condições de trabalho à secretaria municipal de Obras”. Destacou Valdir Júnior.

O governador Reinaldo autorizou a Agesul a deslocar maquinas e equipes para realizar serviço emergencial na estrada da Caroba. O chefe da Agesul regional garante que o trabalho terá início na segunda quinzena ainda deste mês. Em paralelo ao trabalho da Agesul na estrada da Caroba, as equipes da Prefeitura municipal seguem com a recuperação conforme cronograma, onde na última semana atendeu a colônia Padroeira do Brasil, e posteriormente os trabalhos continuam na região da Colônia Conceição e demais assentamentos.