Goldman pede desculpas por acusar gestão Doria de dirigir licitações

O ex-governador Alberto Goldman publicou nesta terça-feira, 10, em seu blog uma mensagem na qual disse que cometeu uma "injustiça" ao dizer que todas as licitações da Prefeitura de São Paulo eram dirigidas.

A acusação foi feita por ele em um vídeo publicado na sexta-feira, 6, nas redes sociais com críticas ao prefeito João Doria. "No meu post em que critico a ausência do prefeito João Doria na direção da cidade de São Paulo, cometi um equívoco e, consequentemente, uma injustiça que me cabe, humildemente, corrigir", disse Goldman, que é vice-presidente nacional do PSDB.

"Baseado em observações pessoais e em decisões do Tribunal de Contas do Município eu disse que todas as licitações da atual administração eram dirigidas, com editais que já pré determinam as empresas que vão ganhar. Cometi o equívoco ao usar a expressão todas".

Goldman afirmou, porém, que "em alguns casos" parece que houve direcionamento. "Mas não tenho elementos suficientes para afirmá-lo sem margem de erro. Além disso a simples impugnação do TCM não é suficiente para confirmar o direcionamento", escreveu ele.

Em sua autocrítica, o ex-governador disse que foi "apressado e injusto" com alguns servidores da prefeitura. "Peço que me desculpem", concluiu. O vídeo publicado na semana passada por Goldman foi o estopim de mais uma crise interna no PSDB.

Em resposta, o prefeito João Doria gravou e publicou uma mensagem nas redes sociais no qual o chama o ex-governador de "fracassado", "improdutivo" e que "vive de pijamas".

Antes de gravar sua resposta, o prefeito cogitou processar Goldman por calúnia, mas desistiu.

Veja Também

Comentários