Gleisi e Dilma discursam em cima de caminhão de som em Porto Alegre

A presidente do PT, Gleisi Hoffman, e a ex-presidente da República Dilma Rousseff falam a militantes do PT, no início da tarde desta terça-feira, na Praça Marechal Deodoro, no centro histórico de Porto Alegre. As duas lideranças participam de um evento com mulheres em defesa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e resolveram falar em cima de um caminhão de som, após a energia ser cortada.

Nesta quarta-feira, 24, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, julgará o primeiro recurso do ex-presidente em segunda instância, que foi condenado a 9 anos e seis meses de prisão por Moro em julho do ano passado.