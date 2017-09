Gleisi diz ver Lula com posições firmes ante Moro e que PT deve desligar Palocci

A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), chegou nesta quarta-feira, 13, ao prédio da Justiça Federal em Curitiba, onde o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva prestará depoimento, às 14 horas, à força tarefa da Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro. A senadora está junto com os manifestantes numa rua próxima ao local.

Perguntada sobre se acredita que Lula pode fazer um "desabafo" perante Moro, a senadora disse não acreditar nessa possibilidade e que espera "um Lula com posições firmes".

Palocci

Segundo Gleisi, a delação do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antonio Palocci, não afeta nem o ex-presidente nem o PT. "As delações do Palocci não afetam nem Lula nem o PT porque foram mentirosas. Ele falou tudo aquilo para se livrar da cadeia", disse a senadora.

Ela disse ainda que está em curso, dentro do PT, um processo para desligar Palocci, já que o estatuto da legenda não permite que se "fale mal do partido".

