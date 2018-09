Giro Estadual de Notícias sabatina os candidatos ao Senado Federal

Candidata ao Senado pelo PSL, Soraya Thronicke - Reprodução

Nessa reta final de campanha eleitoral, o programa Giro Estadual de Notícias, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, no horário de 7h30 às 8h30, nas emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação, dá prosseguimento à sabatina com os candidatos para as duas vagas ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul.

As próximas entrevistas acontecem nesta sexta-feira com a candidata do PSL, Soraya Thronicke e na segunda-feira, dia 1º de outubro, será vez de Marcelo Miglioli, do PSDB. Na terça-feira (2) quem estará no estúdio da Central de Jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação é o candidato Nelsinho Trad (PTB) e na quarta-feira (3), Waldemir Moka, do MDB, que busca sua reeleição participa da sabatina.

Já passaram pelo programa Giro Estadual de Notícias os candidatos Mario Fonseca, do PCdoB; Delcídio do Amaral, do PTC; Beto Figueiró, do Podemos; Zeca do PT, do Partido dos Trabalhadores e Sérgio Harfouche, do PSC.