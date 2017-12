Gilmar Mendes manda soltar empresários presos na Operação Fratura Exposta

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes mandou soltar hoje (19) dois empresários presos na Operação Fratura Exposta, da Polícia Federal (PF). Miguel Iskin e Gustavo Estelita Cavalcanti Pessoa tiveram a prisão preventiva convertida por medidas cautelares, como cumprir recolhimento domiciliar noturno, proibição de manter contato com investigados e proibição de deixar o país.



O ministro atendeu a um pedido de habeas corpus feito pela defesa dos acusados.

Deflagrada em abril, a Operação Fratura Exposta desarticulou uma quadrilha que participava de fraudes em licitações no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) e na Secretária de Saúde do Rio de Janeiro. O ex-secretário estadual de Saúde Sérgio Côrtes (na gestão do então governador Sérgio Cabral, também foi preso na ocasião.