O ex-ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Gilberto Carvalho, afirmou há pouco que a "herança" deixada pela ex-primeira-dama Marisa Letícia é a "determinação de devolver otimismo e acabar com o ódio no País". Carvalho falou a jornalistas em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde o corpo de Marisa está sendo velado.

