Gestão de Reinaldo tem diversas ações em benefício das pessoas com deficiência

Objetivando a inclusão e o bem-estar das pessoas com deficiência residentes no Estado de Mato Grosso do Sul, a gestão de Reinaldo Azambuja (PSDB) promove diversas ações voltadas a esse público. Além do esporte, outros setores como saúde e educação recebem investimentos do governador e candidato à reeleição. Segundo dados do último Censo Demográfico, em 2010, havia em MS cerca de 700 mil pessoas com algum tipo de de deficiência. O número representa quase 30% da população, que era de 2,5 milhões de pessoas.

No último fim de semana, Campo Grande e Dourados foram palco do Festival Paralímpico. O megaevento aconteceu no dia 22 de setembro, quando se comemora o Dia do Atleta Paralímpico, simultaneamente em 48 cidades brasileiras. Em Mato Grosso do Sul, participaram 300 atletas, sendo 70% deles com deficiência física, visual ou intelectual e 30% sem deficiência.

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a CPB, foram as responsáveis pela organização no Estado, e mobilizaram cerca de 2.500 pessoas em todas as sedes do evento, entre profissionais de Educação Física e voluntários, que conduzirão a programação.

As competições aconteceram nas modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, parabadminton e parataekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Educação

Na área da educação, as pessoas com deficiência também recebem atenção da gestão Reinaldo Azambuja. Existe a biblioteca acessível, que conta com acervo acessível em formato de Braille, Ampliado e Áudio, além de vários títulos Audiodescritivos que permite pesquisa a títulos educativos e registros culturais.

Houve também a implantação de 22 salas de apoio pedagógico em 20 municípios de MS. O objetivo principal é oportunizar aos estudantes com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), dislexia, discalculia, disortografia e disgrafia, melhoramento do contexto educacional. Ainda na gestão de Reinaldo houve a implementação das Escolas Polo Linguístico de Libras.

Saúde

Em setembro do ano passado foi aprovado o Plano de Ação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as finalidades está a de promover cuidados em saúde especialmente dos processos de reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências. O Plano também tem o objetivo de ampliar a oferta de órtese, prótese e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM).