Gerson Claro pede recursos para construção de duas passarelas na BR 267 e na MS 395

Claro pede passarelas em rodovias de MS

O deputado estadual Gerson Claro (PP) solicitou do governo do Estado aporte de recursos destinados à execução de projeto técnico executivo visando a construção de duas passarelas suspensas de pedestre em rodovias de Mato Grosso do Sul.

A indicação foi encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ao Superintendente Regional em Substituição do DNIT-MS ( Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Euro Nunes Varanis Júnior, e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith.

As passarelas suspensas são na Rodovia Manoel da Costa Lima (BR 267) e na MS 395 (ligação entre Bataguassu e Anaurilândia), no município de Bataguassu.

Em sua justificativa, o parlamentar assinala que a BR-267 e a MS 395 contam com intenso tráfego de veículos de grande porte e não há segurança na travessia dos pedestres.

“A BR-267 cruza o município de Bataguassu e a rodoviária do município fica depois dela, sendo que a população para chegar ao terminal tem que atravessar a BR que é composta por quatro pistas e um canteiro central”, expôs Gerson em sua indicação.

Ainda segundo ele, fica difícil a travessia de pedestres na BR-267 que necessitam usar o terminal rodoviário recém-inaugurado, pois o trânsito é intenso e ninguém diminui a velocidade.

“Da mesma forma, ocorre com a MS-395, que liga o município de Bataguassu a Anaurilândia, que também possui várias pistas, dificultando o acesso aos bairros: Jardim São Francisco, Vila Nova Campo Grande, São João, Bongiovani e Modelo II”, acrescenta o deputado.

De acordo com o progressista, nessas vias existem faixas de pedestres, lombadas nem rotatórias, sabendo que são vias de trânsito rápido, onde a maioria não respeita o limite de velocidade do perímetro urbano.

Para Gerson, com a construção da passarela os pedestres poderão atravessar com segurança, evitando acidentes, como atropelamento.

“O atendimento desta solicitação vai representar uma melhoria na segurança dos que ali trafegam, bem como facilitar o trânsito para que os usuários e pedestres possam trafegar com mais segurança e tranqüilidade”, diz ainda o deputado em sua justificativa, destacando que a proposição é uma indicação encaminhada pela Câmara Municipal em nome de todos os vereadores, de Bataguassu.