Gerson Claro é indicado líder do governo na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Gerson Claro (PP) foi indicado o líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Eduardo Rocha (PSDB) será o vice-líder. A oficialização dos nomes aconteceu na manhã desta terça-feira (11), durante a leitura do Expediente.

Em mensagem à Casa de Leis, o governador Reinaldo Azambuja ressaltou a idoneidade moral e a capacidade técnica que os deputados Gerson Claro e Eduardo Rocha possuem para exercerem os cargos.

“Recebi a indicação como missão de defender os projetos importantes para Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado deverá manter as medidas para manter o equilíbrio fiscal e as contas em dia. Pretendo desempenhar a função de líder do governo com muita responsabilidade e diálogo”, destacou.

Formado em História e Direito, Gerson Claro foi diretor da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e diretor-presidente do Departamento Nacional de Trânsito (Detran-MS). Em sua primeira legislatura, integrou a principal comissão técnica da ALEMS, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).