Gerson Claro diz que recebe liderança do Governo como missão e promete diálogo democrático

Gerson é o novo líder do Governo na Assembleia

O novo líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP,) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta manhã (12) e prometeu trabalhar por um diálogo “aberto, franco, transparente e democrático” com o Poder Executivo.

“Queremos buscar diálogo aberto com os colegas deputados para dar continuidade às discussões positivas dos grandes temas defendidos pelo Governo do Estado nesta legislatura. Trata-se, sem dúvidas, de uma missão intensa, mas que será compartilhada com todas as lideranças partidárias e dos blocos representativos”, afirmou.

Ele destacou o papel estratégico que exercerá a partir de agora, servindo como ponte para a discussão dos assuntos de maior interesse para a comunidade, não só com a base aliada, mas também com os parlamentares de oposição.

“Cada um dos 24 parlamentares chegou aqui pelo voto popular, e trabalha a seu modo pelos avanços em nosso Estado. Nesse sentido, o líder do governo cumpre um papel estratégico, fazendo todo o processo de aproximação. É assim que queremos atuar, estabelecendo essa conversa não apenas com os aliados, mas também com a oposição, tão importante para o debate democrático nesta Casa”, discursou.

Para ele, a pluralidade de ideologias, de propostas, de estilos de trabalho, é inegável entre os 24 parlamentares, e se não fosse dessa maneira, não faria o menor sentido.

“A diferença de posicionamentos e o respeito que impera entre os deputados mostram toda a riqueza deste Poder”, complementou.

O deputado lembrou que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), junto com toda a equipe de Governo, atravessou meses difíceis, onde foi preciso tomar medidas austeras para conter gastos e garantir o pleno funcionamento da máquina pública. Entretanto, há um cenário animador se desenhando para os próximos meses.

“Foi necessário implementar as reformas administrativa e previdenciária, estabelecer limites de gastos para os poderes e renegociar a dívida do Estado. Mas também vimos Mato Grosso do Sul passar em pé por essa tormenta, sem atrasar a folha salarial nem o décimo terceiro, mantendo a qualidade dos serviços públicos, em um cenário bastante adverso. Com a ajuda desta Casa, sabemos que o Governo pode avançar ainda mais, ampliando investimentos em obras e acesso da população a serviços de qualidade”, disse.

Gerson finalizou enaltecendo o ex-líder do Governo, deputado José Carlos Barbosa (DEM), pela capacidade de diálogo, ao colega Eduardo Rocha (MDB), que assumiu a vice-liderança do Executivo na Casa, e ao deputado Londres Machado (PSD), a quem chama de “mentor”.

Também destacou que o momento é de “novo ciclo de crescimento” para o Estado, com mais desenvolvimento e oportunidades para todos.

“E a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está completamente inserida neste processo. Meu trabalho e meu mandato seguem à disposição para colaborar cada vez mais com esse momento de crescimento e desenvolvimento de nosso Estado”, finalizou.