Gerson Claro discute projetos de Infraestrutura com vereadores de Itaporã

Gerson recebe vereadores de Itaporã

O deputado estadual Gerson Claro (PP) recebeu nessa segunda-feira (7) comissão de vereadores de Itaporã para discutir projetos voltados à Infraestrutura do município.

Estiveram no escritório do parlamentar os vereadores Lindomar de Freitas (PSDB), Marlei dos Santos (PV), Givanildo Spessoto Rondina (MDB) e Ademir Pereira de Freitas (PTC), além do ex-vereador Juarez Barreto (PSDB).

Entre as reivindicações apresentadas, estão o recapeamento da rodovia que dá acesso ao distrito de Santa Terezinha, a retomada das discussões sobre as obras do Anel Viário e a inclusão de Itaporã no projeto da MS Gás que levará o Gasoduto até Dourados.

A rodovia que dá acesso ao distrito de Santa Terezinha era municipal e foi estadualizada em março do ano passado. De acordo com os vereadores, o Governo do Estado tem realizado reparos emergenciais, mas o asfalto sempre volta a apresentar avarias, devido ao peso de carretas e caminhões que transitam pelo local.

“Temos granjas, empresas de suinocultura, produção agrícola e pecuária, então muitas carretas com ração, com a produção local, passam por ali, e o asfalto não resiste. Por isso conversamos com o deputado Gerson e pedimos para que ele faça gestões no Governo para conseguirmos esse recapeamento”, afirmou o vereador Lindomar de Freitas.

A construção do anel viário também é um sonho antigo da população. Hoje, todo o fluxo de carretas e caminhões passa pelo centro de Itaporã, avariando o asfalto.

Outro pedido dos vereadores está relacionado à passagem do gás natural pelo município. No mês passado, Gerson Claro comandou em Sidrolândia, em parceria com a Câmara Municipal, prefeitura, e o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), audiência pública para debater o assunto.

Após reuniões entre o deputado e diretores da empresa, a MS Gás já sinalizou positivamente e afirmou que seu projeto prevê a passagem do gasoduto por Sidrolândia, Maracaju e Itaporã, até chegar a Dourados.

“Itaporã tem hoje algumas unidades industriais e empresariais como a de processamento de peixe, cerealistas, engarrafadora de água mineral entre outras que podem utilizar o gás. Isso sem contar com a possibilidade de atrair novas indústrias, trazendo grandes investimentos, emprego e renda para o município”, observou Gerson Claro.

GRUPO POLÍTICO

Durante a reunião, o deputado aproveitou para convidar os vereadores a reforçar o Partido Progressista em Itaporã. A ideia é formar um grande bloco de apoio às políticas públicas do município.

“Conversei primeiramente com o vereador Lindomar e depois o convite foi estendido e muito bem recebido por todo o grupo. Creio que vamos poder construir um grupo forte em Itaporã e discutir projetos importantes para esse município tão querido onde eu nasci”, disse Claro.

Os vereadores gostaram da ideia e vão aprofundar o debate político a fim de efetivar o grupo e fortalecer o PP em Itaporã, assim que a janela partidária permitir.