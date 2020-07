Gerson Claro busca recursos para reforma de escola em Dois Irmãos do Buriti

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (Progressistas) - (Foto: Reprodução)

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (Progressistas), está em busca de recursos para a reforma da escola Estefana Centurion Gambarra, em Dois Irmãos do Buriti.

Ele encaminhou nesta terça-feira (7) expediente ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta, pedindo a reforma geral do prédio, além de reparos nas instalações elétricas e hidráulicas.

A unidade escolar conta hoje com 693 alunos matriculados em três turnos, além de 72 funcionários (professores e corpo administrativo).

Conforme relatos da direção, as obras prioritárias devem ser realizadas nos banheiros, que encontram-se em péssimo estado de conservação, sem contar com os problemas recorrentes na parte elétrica e de encanamento.

O pedido de melhorias na escola de Dois Irmãos do Buriti chegou ao gabinete de Gerson Claro pelas mãos do vereador Éder Aguiar Viana. De acordo com ele, o atendimento dessa solicitação resultará em melhorias significativas no conforto e segurança de funcionários e alunos.