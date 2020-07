Gerson Claro assegura recursos para qualificação profissional em Ponta Porã

Equipe de Ponta Porã entrega pedido de emenda a Gerson Claro - (Foto: Carlos Godoy)

Já estão na conta bancária do FAC (Fundo de Amparo à Comunidade) os R$ 80 mil de emenda parlamentar do deputado Gerson Claro (Progressistas) para apoiar o projeto “Mãos que Fazem”, da prefeitura de Ponta Porã.

Em parceria com o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), a administração municipal oferece qualificação profissional à população. Mais de 3 mil pessoas já realizaram cursos como corte e costura, design de sobrancelhas, maquiagem, reforço escolar, personal organizer, vendas pela internet, empreendedorismo e artesanato em geral, entre outros treinamentos.

Com a emenda destinada pelo deputado Gerson Claro, o projeto quer expandir os horizontes e ofertar gratuitamente cursos de culinária, incluindo também panificação e doces finos.

“Já temos uma cozinha disponível para esses cursos. A emenda do deputado veio em uma hora muito propícia, pois poderemos contratar profissionais com toda a estrutura e capacitar nossa população nesse momento tão delicado, por conta da pandemia do Coronavírus”, explicou a primeira-dama de Ponta Porã, Vânia Peluffo, idealizadora do projeto.

De acordo com Aline Lima, coordenadora do “Mãos que Fazem”, mais de 30 cursos já foram oferecidos à população. “Em momento de vendas on-line e serviços delivery, receber novos recursos para treinar os trabalhadores é de grande importância para o nosso projeto”, comentou.

O prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, enfatizou que o aporte financeiro para a qualificação profissional no município é algo muito significativo.

“Poderemos acima de tudo ajudar as pessoas com a gestão de pequenos negócios, economia familiar, apoiar a população a buscar novas fontes de renda neste momento. O recurso veio na hora certa, no momento que a gente mais precisava. Gratidão ao deputado Gerson Claro por essa parceria em um projeto tão inovador”, destacou.

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Claro ressaltou a importância de apoiar os trabalhadores neste momento crucial, onde a informalidade cresce por conta do Covid-19.

“Estamos felizes em saber que essa emenda vai ajudar a qualificar mão de obra em Ponta Porã, auxiliando a população a aprender e desenvolver novas profissões e novos ramos de negócio”, finalizou.