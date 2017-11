Geraldo apoia lei que garante prioridade a idoso para tratamento de câncer na rede pública

O relatório sobre a proposição é de autoria do deputado Geraldo Resende (PSDB). - Divulgação

Aprovado por unanimidade pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, o relatório favorável ao Projeto de Lei (PL) 6.606 de 2016 garante aos mais velhos o acesso imediato aos tratamentos disponíveis em caso de câncer. O relatório sobre a proposição é de autoria do deputado Geraldo Resende (PSDB).

O PL pretende alterar o artigo 3º da Lei 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso, assegurando efetiva prioridade a vida, determinando acesso imediato aos tratamentos quando diagnosticada a neoplasia maligna. “Quando atingimos uma determina faixa etária, temos de priorizar o tempo para chegarmos até a cura. Existem tumores que são muito agressivos e o tempo é muito importante para que se combata a metástase”, afirmou Geraldo Resende, que é médico.

Resende defendeu que o tratamento dos idosos seja realizado o mais rápido possível tendo em vista a fragilidade de pessoas com mais idade. “O projeto de lei vai forçar a melhora na qualidade dos serviços públicos de saúde, um maior investimentos nas unidades básica e especializada, bem como capacitação dos profissionais de saúde para o atendimento a este público crescente”, explicou.

Pela Lei 12.372 sancionada em 2012, os tratamentos contra o câncer deveriam ser iniciados em até 60 dias do diagnóstico. “Infelizmente esta legislação não está sendo cumprida. Com o projeto de lei de autoria do deputado Fausto Pinato, estamos salvaguardando a saúde daqueles que construíram nosso país”, finalizou Resende.