General critica decisões do STF na Lava Jato

Ex-comandante na Amazônia e das tropas brasileiras no Haiti, o general da reserva Augusto Heleno divulgou texto no qual critica a soltura de presos condenados pela Operação Lava Jato. "Será que os doutos ministros do STF avaliam o mal que têm causado ao País?", questionou o militar.

"Em votos prolixos e tardios, (os ministros do STF) dão vazão a imensuráveis vaidades, a desavenças pessoais e a discutíveis convicções ideológicas. Colocam em sério risco nossa combalida e vilipendiada 'democracia'", escreveu Heleno. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

