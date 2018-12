General Augusto Heleno diz que Abin não deve passar por mudanças

Antonio Cruz/ Agência Brasil

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) não deve passar por grandes mudanças nos seus quadros no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. A sinalização foi dada hoje (3), em Brasília, pelo futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general da reserva Augusto Heleno. O GSI abriga a Abin.

“Não tem também muita coisa para mexer [na Abin]. Hoje vocês viram aí o prestígio do GSI, as inúmeras missões, a necessidade da proximidade do GSI com o presidente. Isso me preocupa muito mais do que mexer em gente. Não tenho por que pensar nisso agora. Preciso ter mais contato [com os atuais integrantes da pasta]. Mas não é muito normal. Essas mexidas não são muito normais. O GSI, como o Ministério da Defesa, são dois ministérios que já vinham bastante arrumados. Não tem muito o que se preocupar em mexer com gente”, adiantou, em cerimônia hoje, no Palácio do Planalto, em comemoração aos 80 anos do GSI.

O atual comandante do GSI, general Sergio Etchegoyen, defendeu a manutenção do atual comando da Abin. “Eu acho que a continuidade, pelo menos por um pequeno período, consolidará resultados, sobretudo, na área de gestão”, ponderou.

Articulação

Também em conversa com jornalistas, depois da cerimônia, o futuro secretário de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, disse que ainda está em discussão as atribuições da pasta.

A expectativa é que Santos Cruz fique responsável pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que cuidará das concessões de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias do governo federal. No governo Temer, a pasta também cuida da articulação política com o Congresso. No último dia 27, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que a articulação deverá ser coordenada por Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil, com auxílio do general.

O general aguarda uma conversa com o presidente eleito amanhã (4) para fechar as atribuições, mas afirmou que entre coordenar as PPIs e fazer a articulação com parlamentares, não tem preferência.

“Se você é norteado por bons princípios não tem segredo. A dificuldade é se você começa a se afastar de princípios que são fundamentais para o exercício de qualquer tarefa”, argumentou.

O futuro comandante da Secretaria de Governo disse ainda que se tiver que fazer articulação com parlamentares não vai se negar a falar com ninguém, mas deixou claro que qualquer proposta tem que estar dentro dos princípios do novo governo: "interesse público e transparência".