Garotinho diz ter sido agredido na prisão de Benfica, no Rio

O ex-governador Anthony Garotinho (PR) denunciou que foi agredido na madrugada desta sexta-feira, 24, na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, zona norte do Rio. Ele afirmou ter sido abordado em sua cela por um homem de calça jeans.

O desconhecido teria lhe dado golpes com um porrete no joelho e no pé. Ele prestou queixa na 21ª Delegacia de Polícia, em Bonsucesso, de manhã, e foi encaminhado para exame no Instituto Médico-Legal (IML). Segundo relatado pelo ex-governador, o agressor teria dito "que ele falava demais".

A Secretaria de Administração Penitenciária informou que "aguarda o laudo do Instituto Médico Legal que vai definir acerca (sic) das lesões alegadas pelo interno Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira". O Ministério Público Estadual informou que vai pedir a transferência de Garotinho para outra unidade prisional.

Na quinta-feira, 23, a filha do ex-governador, Clarissa Garotinho, secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação da capital, divulgou nota. Nela, relata preocupação com a integridade física de seu pai. "Peticionei (a) várias autoridades cobrando a responsabilidade do Estado pela integridade física de meu pai, Anthony Garotinho. Apesar do pedido impetrado pelo advogado de manter Garotinho custodiado em Quartel dos Bombeiros (do Humaitá, onde o ex-governador ficou preso algumas horas), ele foi transferido nesta quarta-feira para o mesmo presídio onde Sergio Cabral, (Jorge) Picciani, Sergio Côrtes e outros personagens da política fluminense estão presos. Acontece que Garotinho há anos acusa esses personagens publicamente de corrupção."

A secretária afirmou já ter entrado com habeas corpus em favor de Garotinho. "Esperamos que a Justiça seja restabelecida", declarou. "Mas enquanto isso não acontece estamos preocupados em garantir a integridade física deles. Denúncias graves não podem ser tratadas como meras fantasias, ainda mais vindo de agente que atua no sistema penitenciário. As petições são uma forma de proteção", completou. Ela relatou que ameaças contra o ex-governador teriam sido denunciadas por um agente penitenciário.

Segundo o advogado de Garotinho, Carlos Azeredo, agentes da SEAP serão chamados para depor. A Cadeia Pública José Frederico Marques abriga boa parte da cúpula do poder fluminense nos últimos 20 anos. Lá estão presos três ex-governadores (Cabral, Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho) e três ex-presidentes da Assembleia Legislativa (de novo Cabral, Paulo Melo e Picciani).

Também estão detidos lá os ex-secretários Régis Fichtner (Governo), Sérgio Côrtes (Saúde), Wilson Carlos (Governo) e Hudson Braga (Obras). Na última quinta-feira, a prisão recebeu a ex-primeira dama Adriana Ancelmo, mulher de Cabral, que teve revogada a prisão domiciliar.