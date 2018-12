Galeria de presidentes da República é atualizada com foto de Temer

Wilson Dias/Agência Brasil

A galeria dos presidentes da República foi atualizada hoje (11) com a foto de Michel Temer. Ele assumiu a presidência em 31 de agosto de 2016, mas, na ocasião, optou por não ter sua foto retratada na galeria, localizada no hall de entrada do Palácio do Planalto.

A imagem utilizada é a foto oficial divulgada em novembro de 2017 e que está presente nos gabinetes da Esplanada dos Ministérios. Segundo a Diretoria de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República, a foto de Michel Temer é a única foto colorida da galeria por ele ser o atual ocupante do cargo. Após sua saída, em 1º de janeiro, ela será substituída por uma versão preto e branco.

A Diretoria de documentação histórica também atualizou a lista de presidentes, localizada ao lado da galeria. O nome de Michel Temer ainda não havia sido incluído na relação, tampouco a data de saída de Dilma Rousseff, ocorrida após processo de impeachment.