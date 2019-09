Gabriela Hardt bloqueia até R$ 6 mi de doleiros e gerentes do BB na Lava Jato 66

Além de acolher o pedido do Ministério Público Federal para deflagrar a Operação 'Alerta Mínimo', fase 66 da Lava Jato, na manhã desta sexta-feira, 27, contra doleiros e gerentes do Banco do Brasil supostamente envolvidos em esquema que lavou cerca de R$ 200 mi, a juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal determinou o bloqueio de até R$ 6.187.099,78 das contas dos investigados. O congelamento alcança as contas de um ex-funcionário do BB, dois gerentes do banco, dois doleiros e duas empresas.

Acuada pelo julgamento do Supremo que pode aniquilar pelo menos 32 sentenças e beneficiar 143 condenados, a força-tarefa voltou às ruas nesta sexta para apurar a atuação dos investigados em um esquema que gerava dinheiro para empresas que tinham contratos com a Petrobras e precisavam de dinheiro em espécie para pagar propinas a agentes públicos.

O esquema de produção de dinheiro envolvia trocas de cheques obtidos junto ao comércio da grande São Paulo e a abertura de contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em nome de empresas de fachada do ramo imobiliário, indicou a PF.

Segundo o Ministério Público Federal, três gerentes e um ex-gerente do BB teriam facilitado "centenas de operações de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014".

Os funcionários vinculados a três agências do Banco do Brasil, localizadas em São Paulo, receberam vantagens indevidas para burlar os mecanismos de prevenção de lavagem de dinheiro da instituição, indicou a Procuradoria.

A PF anotou ainda que um doleiro investigado teria produzido pelo menos R$ 110 milhões, em espécie, para viabilizar as vantagens indevidas.

O bloqueio determinado por Gabriela atinge as contas de tal doleiro. Trata-se do maior valor congelado entre os investigados - mais de R$ 3 milhões.

Veja os valores congelados por Gabriela:

Alexandre de Melo Canizella - gerente do BB - até o limite de R$ 152.289,86;

Alexandre Goebel - gerente do BB - até o limite de R$ 152.289,86;

Silvio de Almeida e Souza - apontado pela PF como o doleiro que gerou R$ 110 para pagamento de propinas - até o limite de R$ 3.045.797,34;

José Augusto Aparecido Eiras - ex gerente do BB - até o limite de R$ 914.619,02;

Karppa Moveis e Decorações - até o limite de R$ 914.619,02;

Briza Viagens e Turismo - empresa recém constituída por Eiras - até o limite de R$ 914.619,02;

Carlos Arturo Mallorquin Júnior - o doleiro 'Arturito' - até o limite de R$ 92.865,66:

"O Banco do Brasil informa que vem colaborando com as autoridades na operação Alerta Mínimo, já tendo iniciado processos administrativos que podem resultar na demissão dos funcionários envolvidos."