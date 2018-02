Fux assume presidência do TSE em solenidade com Temer, Cármen e Alckmin

O ministro Luiz Fux toma posse na noite desta terça-feira, 6, como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fux é o 47º magistrado a assumir a presidência da Corte Eleitoral. A posse de Fux ocorre nesta noite no plenário do TSE, em solenidade com as presenças do presidente Michel Temer, da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, e de outras autoridades, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) e o do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB).

Segundo apurou o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a implantação do voto impresso e o combate à disseminação de notícias falsas (fake news) estão entre as principais preocupações de Fux à frente do TSE. Fux assume a presidência da Corte Eleitoral nesta noite, sucedendo ao ministro Gilmar Mendes. O mandato de Fux no TSE termina em 15 de agosto, quando a ministra Rosa Weber comandará o tribunal.