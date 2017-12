Fux arquiva inquérito contra Paulinho da Força

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o arquivamento do inquérito que investiga o deputado Paulinho da Força (SD-SP), que apurava suposta prática de crime de peculato, relacionado a aquisição da fazenda Poço das Três Antas, em Itararé (SP).

A decisão do ministro, do dia 14 de dezembro e divulgada nesta terça-feira, 19, foi proferida após a Procuradoria-Geral da União (PGR) se posicionar pelo arquivamento do caso.

Segundo a PGR, não há como imputar ao deputado a responsabilidade por eventuais irregularidades e desvios decorrentes da aquisição do imóvel. A investigação havia começado em 2001, por denúncia do Ministério Público Federal (MPF).