Futuro ministro da Educação, Ricardo Rodriguez é nomeado para equipe de transição

O professor colombiano Ricardo Velez Rodriguez, indicado para assumir o Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro, passou a integrar formalmente a equipe de transição do presidente eleito. A nomeação de Velez Rodriguez para cargo especial da equipe está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 30, e é assinada pela Casa Civil da Presidência. O Diário Oficial desta sexta-feira traz ainda a nomeação de Walter Félix Cardoso Júnior para o grupo da transição. Ele também assumirá cargo especial.