Futuro ministro da Defesa é nomeado para a equipe de transição governamental

O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, dia 5, traz a nomeação de dois novos integrantes para a equipe de transição governamental. Um dos nomeados é o general Fernando Azevedo e Silva, futuro ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, que exercerá o Cargo Especial de Transição Governamental (CETG), nível V.

Outro nome indicado para a equipe de transição governamental é o do advogado Nildo Moreira Nunes, também para o CETG, nível IV.

Ciência e Tecnologia

A edição do DOU desta quarta-feira - cujo acesso apresentou problemas no início da manhã -, traz ainda a nomeação de Antônia Maria Ramos Franco Pereira para o cargo de Diretora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Inpa/MCTIC).