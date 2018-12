Futuro governo recebe com "naturalidade" pesquisa CNI/Ibope

No Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, a equipe do futuro governo recebeu com “naturalidade” o resultado da pesquisa CNI/Ibope divulgada hoje (13). A pesquisa aponta que 75% dos brasileiros acreditam que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, está no caminho certo em relação às decisões tomadas até o momento.

Integrantes da equipe de Bolsonaro reafirmaram que há uma expectativa da população por melhoria da qualidade de vida. O sentimento, no primeiro andar do prédio onde fica a equipe de transição desde 5 de novembro, é o de que as promessas feitas ao longo da campanha estão sendo cumpridas.

Bolsonaro manteve, em conversas recentes com bancadas parlamentares, o discurso de uma mudança da política do “toma lá dá cá” e que “não lotearia” a administração do país. Outro ponto,segundo os assessores, que reforça que os eleitores estão sendo “atendidos” é a série de conversas com bancadas em torno de temas considerados prioritários pelo futuro governo, como a própria indicação de perfis mais técnicos para o comando das pastas e a redução do número de ministérios, de 29 para 22.

A pesquisa CNI/Ibope mostra que 64% dos brasileiros têm expectativa de que o governo Bolsonaro será ótimo ou bom. Conforme o levantamento, dois em cada três brasileiros acreditam que a situação econômica do país vai melhorar em 2019, enquanto parcela similar espera que a própria vida vai melhorar ou melhorar muito no próximo ano.

Cerca de quatro em cada dez brasileiros (43%) acreditam que a segurança pública está entre os principais problemas que vão melhorar no primeiro ano de governo do presidente eleito. Em seguida, aparecem a corrupção (37%) e o desemprego (36%).