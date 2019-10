Futebol feminino: Vaz quer mais incentivos

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) - Foto: Divulgação

O Projeto de Lei que institui o “Programa de incentivo à Prática do Futebol Feminino”, apresentado pelo deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos-MS) pede financiamento orçamentário para a elaboração, implantação e supervisão da política estadual de fomento ao futebol feminino. “Sem estímulos, o que assistimos são frágeis equipes de futebol feminino brigando por financiamento, o mesmo que as equipes masculinas já usufruem há anos. Esse quadro condena nossas atletas à eterna condição de amadoras”, justificou o republicano.



O Projeto de Lei aponta, como exemplo, a Lei Orçamentária Anual, (LOA-MS) número 5.310 de 21 de dezembro de 2018, já aprovada, que dispõe sobre o orçamento de 2019, a qual prevê recursos no valor de R$ 13.566.600,00 para a Fundação Estadual de Desporto e Lazer de MS, que financia o setor, e poderá também, contemplar o futebol feminino, a partir de 2020.