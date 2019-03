Frente sobre segurança alimentar e nutricional retoma atividades na Casa de Leis

Grupo continuará trabalho após a publicação no Diário Oficial da Casa de Leis nesta terça-feira (19)

A Frente Parlamentar Estadual em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional (FPSAN) foi reativada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) após a publicação no Diário Oficial da Casa de Leis nesta terça-feira (19). De acordo com o ato, o funcionamento da frente coincidirá com o mandato da Mesa Diretora da 1ª e 2ª Sessão Legislativa da atual Legislatura.

A Frente Parlamentar foi criada em 2017 e tem por finalidade propor, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas relacionadas ao fortalecimento da segurança alimentar e nutricional para a população.

O grupo de trabalho será coordenado pelo deputado Cabo Almi (PT) e composta por Pedro Kemp (PT), Antônio Vaz (PRB), Capitão Contar (PSL), Coronel David (PSL), Evander Vendramini (PP), Gerson Claro (PP), Neno Razuk (PTB), Professor Rinaldo (PSDB) e Marcio Fernandes (MDB).