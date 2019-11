Frente Parlamentar para a Regularização Fundiária realiza reunião nesta quarta-feira

Reunião foi proposta pelo coordenador do grupo, deputado Renato Câmara - Foto: ALMS

A Frente Parlamentar para a Regularização Fundiária promove nesta quarta-feira (13) a terceira reunião do ano. O evento proposto pelo coordenador do grupo de trabalho, deputado Renato Câmara (MDB), será realizado a partir das 14h no Plenarinho Nelito Câmara da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Os integrantes participarão das seguintes apresentações: “Grupo Estudo Técnico - Sugestão da alteração da Lei 13.465/17”; “Regularização Fundiária pela Lei 13.465/17 em Campo Grande/MS”; “Trabalhos do Censo 2020 e Coleta nos Assentamentos”; e “Regularização do fornecimento de energia nos Assentamentos Rurais”. Também haverá apresentação dos ofícios enviados.

A Frente Parlamentar tem como membros os deputados Herculano Borges (Solidariedade), Marcio Fernandes (MDB), Professor Rinaldo (PSDB), Coronel Davi (PSL), Eduardo Rocha (MDB) e Barbosinha (DEM), além de representantes de mais de 20 entidades ligadas à questão fundiária.