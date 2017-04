Frente Parlamentar do Transporte  Rodoviário de Cargas conta com apoio de senadores e deputados

Na última quarta-feira(19), lideranças nacionais e regionais do Transporte Rodoviário de Cargas de todo o Brasil participaram no Senado Federal, da consolidação da Frente Parlamentar do TRC (Frenlog) . Vários senadores e deputados federais prestigiaram o evento e levaram seu apoio às demandas de um dos setores da economia mais impactados pela crise econômica, além de mais de 26 representantes de sindicatos e de três federações do Setor.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística de MS (SETLOG-MS), Cláudio Cavol agradeceu a presença de todos e falou da importância da atuação da Frenlog para melhorar e organizar o setor de transportes, não apenas para que as empresas voltem a crescer mas, sobretudo, atuando nas mudanças que o país necessita.

Entre os parlamentares presentes no evento, o senador Waldemir Moka (PMDB-MS) e o Deputado Federal Dagoberto Nogueira (PDT-MS) prestigiaram a iniciativa, que aconteceu nas dependências do Senado Federal, em Brasília.

Logo após, um almoço-palestra contou com a participação do Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira e do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho, convidados de honra, na qual foi tratada a Reforma Trabalhista.

Atentos, os ministros ouviram o pleito de representantes do TRC de todas as regiões brasileiras. O Ministro Ives Gandra, se mostrou favorável ao negociado sobre o legislado e admitiu que alguns pontos da Reforma Trabalhista precisam de flexibilização, sem contudo, retirar direito dos trabalhadores.

Ronaldo Nogueira, defendeu as reformas empreendidas pelo Governo Federal que, na sua opinião, sem elas, o Brasil terá muita dificuldade para sair do subdesenvolvimento. Ele ressaltou a necessidade de modernizar a CLT e adequar as leis à realidade do País.

