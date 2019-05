Frente Parlamentar do Idoso realiza primeira reunião do ano nesta terça-feira

Deputado Renato Câmara durante reunião da Frente da Pessoa Idosa no ano passado

A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), realiza, nesta terça-feira (7), a primeira reunião da atual Legislatura. O evento, proposto pelo deputado Renato Câmara (MDB), coordenador do grupo de trabalho, acontecerá a partir das 14h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Com o objetivo de propor, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas de defesa e promoção de direitos aos idosos, a Frente reúne diversos parlamentares. Além de Câmara, fazem parte do grupo os deputados Barbosinha (DEM), Coronel David (PSL), Eduardo Rocha (MDB), Herculano Borges (SD), Jamilson Name (PDT), Lidio Lopes (PATRI), Marcio Fernandes (MDB) e Professor Rinaldo (PSDB).

O grupo realizou, na Legislatura passada, 24 reuniões ordinárias, 12 audiências públicas, um seminário, entre outras ações. Uma das conquistas mais importantes foi a proposição de projeto que deu origem à Lei 5.095/2017. Essa lei instituiu o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa para financiar ações e programas de valorização dos idosos.

Entre outras leis sancionadas, a partir das discussões da Frente, estão, por exemplo, a 4.786/2015, que determina prioridade em procedimentos administrativos e na execução dos atos e das diligências envolvendo idosos, e a 5.215/2018, que institui a campanha “Junho Violeta/Prata”, de enfrentamento à violência contra os idosos.