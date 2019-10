Frente Parlamentar de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul se reúne nesta terça-feira

Evento foi proposto pelo coordenador do grupo de trabalho, deputado Renato Câmara (MDB) - Foto: ALMS

A Frente Parlamentar de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul realizará - nesta terça-feira (22) a partir das 14h - palestra com dados sobre a água das bacias hidrográficas do MS. O evento proposto pelo coordenador do grupo de trabalho, deputado Renato Câmara (MDB), acontecerá no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

Além disso, os integrantes da Frente Parlamentar também falarão sobre alternativas para o rio Taquari e as áreas alagadas da região do Paiaguás. Também haverá palestra sobre a atual situação e as perspectivas dos Comitês das Bacias Hidrográficas do Estado.

Representantes de 30 instituições públicas e privadas fazem parte da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. Compõem o grupo os deputados Neno Razuk (PTB), Cabo Almi (PT), Antônio Vaz (Republicanos), Jamilson Name (PDT), Onevan de Matos (PSDB), Professor Rinaldo (PSDB), Capitão Contar (PSL), Marcio Fernandes (MDB), Lucas de Lima (Solidariedade) e Evander Vendramini (PP).