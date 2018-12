Frente Parlamentar da Regularização Fundiária promove reunião nesta quarta

Deputado Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente

A Frente Parlamentar da Regularização Fundiária de Mato Grosso do Sul reúne-se nesta quarta-feira (12), a partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. O encontro tem por objetivo debater a execução de políticas públicas relacionadas ao tema e que devem ser implantadas em todo o Estado.

Fazem parte da Frente Parlamentar os deputados estaduais Renato Câmara (PMDB), que é o coordenador dos trabalhos, Herculano Borges (SD), vice-coordenador, e os membros Beto Pereira (PSDB), Enelvo Felini (PSDB), João Grandão (PT), Marcio Fernandes (PMDB), Paulo Corrêa (PSDB) e Zé Teixeira (DEM).

Além dos deputados, fazem parte da Frente 24 instituições que representam a questão fundiária em Mato Grosso do Sul. O evento é aberto ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada no Palácio Guaicurus, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.